La ASSAL prohibió una leche en polvo de la marca Mundo Lácteo en Santa Fe

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria informó que la leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D Libre de Gluten de la marca Mundo Lácteo no cumple con lo exigido por el Código Alimentario Argentino. Por este motivo, prohibieron su tenencia, transporte y comercialización en toda la provincia.
El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), emitió este jueves un alerta alimentaria y prohibió la circulación en todo el territorio provincial de un producto de consumo masivo: la leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D Libre de Gluten de la marca Mundo Lácteo.
La decisión se tomó luego de que los análisis de laboratorio confirmaran que el contenido de materia grasa se encuentra por debajo del mínimo exigido por el Código Alimentario Argentino, lo que significa que el producto está adulterado y no reúne las condiciones de calidad necesarias para su venta y consumo.
La leche prohibida por Asssal
Los detalles del producto
Según precisó la Assal en su comunicado oficial, la prohibición alcanza a la tenencia, transporte, comercialización y exposición del alimento en todo el territorio provincial. La medida busca resguardar la salud de la población y evitar que el producto siga circulando en góndolas, depósitos o domicilios particulares.
El producto cuestionado responde a las siguientes características:
Marca: Mundo Lácteo
Tipo: Leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D Libre de Gluten
De acuerdo con lo indicado, la empresa responsable del producto es CDMCBA SRL, radicada en la provincia de Córdoba.
Caracteristicas del producto
Qué significa que un producto esté adulterado
En el caso de los alimentos, se considera adulteración cuando el producto no cumple con los valores de composición establecidos en la normativa vigente, en este caso el Código Alimentario Argentino.
La leche entera en polvo debe contener un porcentaje de materia grasa mínimo para ser considerada apta como tal. Al detectarse que la muestra analizada no alcanzaba esos valores, la Assal determinó que no se ajusta a lo declarado en el envase ni a lo que debería tener el alimento, por lo que su venta está prohibida.
Este tipo de medidas se toman de forma preventiva para evitar riesgos en la salud de la población y garantizar que los consumidores tengan acceso a alimentos seguros y en regla.
El lote no apto para el consumo
Qué deben hacer los consumidores
La Assal recomienda a la población no adquirir ni consumir la leche en polvo de la marca Mundo Lácteo que responda a los datos detallados en el alerta. En caso de tener el producto en el hogar, se sugiere no utilizarlo y denunciar su presencia en comercios.
