El ex secretario de Salud presentó su libro

Jorge Prieto: "En la pandemia asumimos la responsabilidad con un peso incalculable"

De "silencios que no se olvidan" al "valor real de un abrazo"; de la necesidad de diálogo, a la forma de afrontar el futuro de la atención sanitaria en un contexto crítico, habla en su libro quien durante años fue uno de los voceros de un episodio bisagra en la historia de la humanidad. Y vive para contarlo.