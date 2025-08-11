#HOY:

¿Por qué tu cuerpo podría estar pidiendo vitamina D? Ocho señales que no debés ignorar

La deficiencia de vitamina D es más común de lo que se cree y puede afectar desde los huesos hasta el estado de ánimo. Ocho síntomas clave pueden alertarte a tiempo y ayudarte a prevenir complicaciones.

¿Por qué tu cuerpo podría estar pidiendo vitamina D?
 23:40
Por: 

La vitamina D es muy esencial para la salud de los huesos, el sistema inmunológico, los músculos y la energía. Sin embargo, su déficit suele pasar desapercibido porque sus síntomas son leves y variados. Conocer estas señales puede prevenir complicaciones graves si se actúa a tiempo.

Síntomas

  • Fatiga persistente

El cansancio constante, incluso después de descansar lo suficiente, puede ser una señal de falta de vitamina D, relacionada con alteraciones del sueño, inflamación y desequilibrios en neurotransmisores.

  • Dolor muscular y articular

La carencia favorece procesos inflamatorios que generan molestias musculares y dolor en las articulaciones. Incluso puede agravar enfermedades como la artritis.

gentilezaLa carencia favorece procesos inflamatorios que generan molestias musculares y dolor en las articulaciones.
  • Infecciones frecuentes

La vitamina D desempeña un papel clave en la defensa del organismo. Su déficit puede debilitar el sistema inmune y aumentar la frecuencia de enfermedades respiratorias.

  • Alteraciones del estado de ánimo

La falta de exposición al sol y de vitamina D influye en neurotransmisores que regulan el ánimo, pudiendo generar depresión o trastorno afectivo estacional.

Mirá tambiénEl consumo de vitamina D, ¿ podría aliviar los síntomas de la depresión?
  • Problemas graves en niños

En la infancia, la deficiencia puede causar raquitismo, provocando deformidades óseas, fragilidad, dientes quebradizos y dolor muscular.

  • Riesgo óseo en adultos

Niveles insuficientes de vitamina D aumentan el riesgo de osteopenia u osteoporosis, incrementando las posibilidades de fracturas, sobre todo en personas mayores.

  • Riesgo de esclerosis múltiple

Algunas investigaciones sugieren que la falta de vitamina D podría estar vinculada con un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple.

  • Afecciones cardiovasculares

La deficiencia puede influir en la inflamación, la salud vascular y la función del músculo cardíaco, aumentando el riesgo de problemas cardíacos.

gentilezaAumenta el riesgo de problemas cardíacos.

Diagnóstico y prevención

Los especialistas recomiendan realizar análisis de sangre en personas con síntomas o factores de riesgo. Para prevenir y revertir la deficiencia, aconsejan:

  • Exponerse al sol de forma moderada.
  • Incluir alimentos ricos o fortificados en vitamina D, como pescados grasos, lácteos y huevos.
  • Considerar suplementos bajo supervisión médica.

Además de la dieta y la exposición solar, ciertos factores pueden aumentar el riesgo de deficiencia, como vivir en zonas con poca luz natural, tener piel más oscura, usar siempre protector solar, padecer enfermedades renales o intestinales que dificulten la absorción, o ser mayor de 60 años. Identificar estos condicionantes es clave para un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz.

La falta de vitamina D es más común de lo que parece y sus señales pueden pasar inadvertidas. Detectarlas a tiempo y tomar medidas preventivas es fundamental para proteger la salud ósea, muscular, inmunológica y emocional.

