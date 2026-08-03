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Dos fallecidos y más de 11.000 contagios

Primeras muertes por ciclosporiasis en EE.UU.: causas, síntomas y prevención del parásito

El Departamento de Salud de Michigan confirmó los dos primeros decesos asociados al Cyclospora cayetanensis en el país. Ambas víctimas padecían patologías previas que se agravaron tras la deshidratación provocada por la infección intestinal, mientras el brote histórico continúa expandiéndose a más de 45 estados.

Las autoridades federales sanitarias identificaron como una de las principales fuentes de transmisión a lotes de lechuga iceberg distribuidos a cadenas de restaurantes, lo que derivó en retiros preventivos del mercado en más de 20 estados.Las autoridades federales sanitarias identificaron como una de las principales fuentes de transmisión a lotes de lechuga iceberg distribuidos a cadenas de restaurantes, lo que derivó en retiros preventivos del mercado en más de 20 estados.
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El brote de ciclosporiasis que atraviesa Estados Unidos marcó su hito más grave tras confirmarse las primeras dos muertes asociadas a la epidemia en el estado de Michigan. La infección intestinal, causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, ha generado un récord histórico al superar los 11.200 infectados acumulados desde finales de junio en territorio michiguandés y extenderse a 45 estados del país.

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Cuadro clínico y circunstancias de las muertes

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) dio a conocer el reporte epidemiológico este lunes 3 de agosto. Ambas víctimas contaban con condiciones médicas preexistentes graves, las cuales terminaron complicándose severamente debido al cuadro de deshidratación e infección estomacal que genera el microorganismo.

A pesar de estos desenlaces, las autoridades sanitarias transmitieron calma al señalar que los fallecimientos por ciclosporiasis son sumamente poco habituales en los Estados Unidos, ya que la enfermedad suele ser tratable y raramente resulta mortal por sí sola. Por razones de confidencialidad y respeto a las familias, el organismo estatal no reveló las identidades, edades ni localidades específicas de los fallecidos.

FILE PHOTO: Taylor Farms products are displayed for sale, amid reports of slumping consumer confidence in lettuce and other fresh produce during the current cyclosporiasis outbreak that has sickened thousands across the U.S., at a grocery store in Washington, D.C., U.S., July 24, 2026. REUTERS/Nathan Howard/File PhotoProductos de Taylor Farms exhibidos para la venta en un supermercado de Washington en medio de informes sobre la caída de la confianza del consumidor en la lechuga y otros productos frescos debido al actual brote de ciclosporiasis.

Una cifra récord de contagiados y hospitalizaciones

Michigan se ha consolidado como el epicentro absoluto de esta emergencia sanitaria en Norteamérica. Desde que comenzó el rastreo epidemiológico el pasado 22 de junio, el estado contabiliza 11.234 contagios confirmados y al menos 193 personas que requirieron internación hospitalaria.

A nivel nacional, las estimaciones epidemiológicas y los reportes locales dan cuenta de decenas de miles de personas expuestas a alimentos frescos o agua contaminada con materia fecal infectada. Semanas atrás, las autoridades federales sanitarias (CDC y FDA) identificaron como una de las principales fuentes de transmisión a lotes de lechuga iceberg -conocida como 'lechuga repollada en Argentina- distribuidos a cadenas de restaurantes, lo que derivó en retiros preventivos del mercado en más de 20 estados.

FILE PHOTO: A sign of the Centers for Disease Control and Prevention is seen on a podium during the meeting of the members of the Advisory Committee on Immunization Practices, in Atlanta, Georgia, U.S. June 25, 2025.  REUTERS/Megan Varner/File PhotoLas autoridades federales sanitarias (CDC y FDA) ordenaron retirar lotes de lechuga iceberg de forma preventiva del mercado en más de 20 estados. REUTERS/Megan Varner

Síntomas y la importancia del diagnóstico a tiempo

La ciclosporiasis infecta el intestino delgado y genera cuadros gastrointestinales que se distinguen por su duración prolongada. Entre los principales síntomas se destacan la diarrea líquida e intensa, fatiga extrema, cólicos abdominales, náuseas, pérdida significativa de peso y fiebre.

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A diferencia de otras intoxicaciones alimentarias comunes que ceden tras un par de días, los efectos de la Cyclospora pueden extenderse durante un mes o más si el paciente no recibe el tratamiento antibiótico adecuado. La principal recomendación sanitaria ante la presencia de diarrea prolongada consiste en acudir de inmediato a una consulta médica para evitar cuadros severos de deshidratación, especialmente en adultos mayores o personas con comorbilidades.

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