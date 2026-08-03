Dos fallecidos y más de 11.000 contagios

Primeras muertes por ciclosporiasis en EE.UU.: causas, síntomas y prevención del parásito

El Departamento de Salud de Michigan confirmó los dos primeros decesos asociados al Cyclospora cayetanensis en el país. Ambas víctimas padecían patologías previas que se agravaron tras la deshidratación provocada por la infección intestinal, mientras el brote histórico continúa expandiéndose a más de 45 estados.