El brote de ciclosporiasis que atraviesa Estados Unidos marcó su hito más grave tras confirmarse las primeras dos muertes asociadas a la epidemia en el estado de Michigan. La infección intestinal, causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, ha generado un récord histórico al superar los 11.200 infectados acumulados desde finales de junio en territorio michiguandés y extenderse a 45 estados del país.
Primeras muertes por ciclosporiasis en EE.UU.: causas, síntomas y prevención del parásito
El Departamento de Salud de Michigan confirmó los dos primeros decesos asociados al Cyclospora cayetanensis en el país. Ambas víctimas padecían patologías previas que se agravaron tras la deshidratación provocada por la infección intestinal, mientras el brote histórico continúa expandiéndose a más de 45 estados.
Cuadro clínico y circunstancias de las muertes
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) dio a conocer el reporte epidemiológico este lunes 3 de agosto. Ambas víctimas contaban con condiciones médicas preexistentes graves, las cuales terminaron complicándose severamente debido al cuadro de deshidratación e infección estomacal que genera el microorganismo.
A pesar de estos desenlaces, las autoridades sanitarias transmitieron calma al señalar que los fallecimientos por ciclosporiasis son sumamente poco habituales en los Estados Unidos, ya que la enfermedad suele ser tratable y raramente resulta mortal por sí sola. Por razones de confidencialidad y respeto a las familias, el organismo estatal no reveló las identidades, edades ni localidades específicas de los fallecidos.
Una cifra récord de contagiados y hospitalizaciones
Michigan se ha consolidado como el epicentro absoluto de esta emergencia sanitaria en Norteamérica. Desde que comenzó el rastreo epidemiológico el pasado 22 de junio, el estado contabiliza 11.234 contagios confirmados y al menos 193 personas que requirieron internación hospitalaria.
A nivel nacional, las estimaciones epidemiológicas y los reportes locales dan cuenta de decenas de miles de personas expuestas a alimentos frescos o agua contaminada con materia fecal infectada. Semanas atrás, las autoridades federales sanitarias (CDC y FDA) identificaron como una de las principales fuentes de transmisión a lotes de lechuga iceberg -conocida como 'lechuga repollada en Argentina- distribuidos a cadenas de restaurantes, lo que derivó en retiros preventivos del mercado en más de 20 estados.
Síntomas y la importancia del diagnóstico a tiempo
La ciclosporiasis infecta el intestino delgado y genera cuadros gastrointestinales que se distinguen por su duración prolongada. Entre los principales síntomas se destacan la diarrea líquida e intensa, fatiga extrema, cólicos abdominales, náuseas, pérdida significativa de peso y fiebre.
A diferencia de otras intoxicaciones alimentarias comunes que ceden tras un par de días, los efectos de la Cyclospora pueden extenderse durante un mes o más si el paciente no recibe el tratamiento antibiótico adecuado. La principal recomendación sanitaria ante la presencia de diarrea prolongada consiste en acudir de inmediato a una consulta médica para evitar cuadros severos de deshidratación, especialmente en adultos mayores o personas con comorbilidades.