El aumento de los casos de viruela del mono, también conocida como mpox, en Brasil volvió a poner el foco sobre la circulación de esta enfermedad en la región. El crecimiento de los contagios se concentra principalmente en San Pablo y Río de Janeiro, dos destinos que reciben un importante movimiento de viajeros argentinos.
Viruela del mono: aumentan los casos en Brasil y Argentina registra contagios de la variante más transmisible
San Pablo y Río de Janeiro concentran el incremento de diagnósticos en el país vecino. En Argentina se notificaron 23 casos durante 2026, cuatro de ellos correspondientes al clado Ib, una variante con mayor capacidad de transmisión entre personas.
En paralelo, los registros nacionales muestran la presencia de una variante del virus considerada más transmisible, lo que refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica y la consulta médica ante posibles síntomas.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud brasileño, ese país acumula 832 casos. En San Pablo se confirmaron 64 contagios durante el último mes, mientras que Río de Janeiro registró 74 en los últimos dos meses. En esta última ciudad, el número representa siete veces más que el contabilizado durante el mismo período de 2025.
Qué pasa en Argentina con la variante más transmisible de mpox
En Argentina se registraron 23 casos de viruela del mono en lo que va de 2026, con un promedio cercano a un contagio semanal. Dentro de ese total, al menos cuatro corresponden al clado Ib, una variante identificada en Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires.
El clado Ib fue detectado inicialmente en la República Democrática del Congo y se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión de persona a persona respecto de otras variantes. De acuerdo con la información publicada, presenta una letalidad menor que la variante ancestral originada en África Occidental.
El incremento de diagnósticos en Brasil no implica, por sí mismo, una emergencia sanitaria internacional como la registrada en 2022. Sin embargo, el crecimiento de los contagios en algunas ciudades brasileñas es considerado un fenómeno que requiere seguimiento.
Frente a este escenario, Brasil acordó la compra de otras 25.000 dosis de vacunas. La estrategia de inmunización está dirigida a grupos de riesgo y no contempla una vacunación masiva de toda la población.
Cómo se transmite la viruela del mono y cuáles son los síntomas
La principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho con una persona infectada, especialmente con las lesiones que aparecen en la piel. También puede producirse durante las relaciones sexuales, por contacto con secreciones y fluidos corporales o al compartir objetos contaminados, como ropa de cama, toallas y platos.
El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, explicó que el contagio por vía respiratoria requiere cercanía prolongada. Según indicó, esta modalidad es menos eficiente que la transmisión de enfermedades como el Covid o el sarampión.
El período de incubación puede extenderse entre seis y 20 días. Los primeros síntomas suelen parecerse a los de un cuadro gripal: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y ganglios inflamados. Después aparecen lesiones en la piel que pueden extenderse por distintas partes del cuerpo.
El especialista señaló que existen tratamientos antivirales que deben ser indicados y supervisados por profesionales médicos. También explicó que la vacuna aplicada dentro de los cuatro días posteriores al contacto puede ayudar a evitar cuadros graves.
Ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente después de un contacto estrecho con una persona infectada, la recomendación es realizar una consulta médica temprana. La evaluación permite establecer las medidas de aislamiento y reducir el riesgo de transmisión a otras personas.
Para quienes tienen previsto viajar a Brasil, el contexto epidemiológico es un motivo para conocer las formas de contagio y prestar atención a posibles síntomas, sin confundir el aumento de casos con una emergencia sanitaria generalizada.