Vigilancia epidemiológica

Viruela del mono: aumentan los casos en Brasil y Argentina registra contagios de la variante más transmisible

San Pablo y Río de Janeiro concentran el incremento de diagnósticos en el país vecino. En Argentina se notificaron 23 casos durante 2026, cuatro de ellos correspondientes al clado Ib, una variante con mayor capacidad de transmisión entre personas.