Aguas Santafesinas informó que este domingo 2 de agosto se lleva a cabo a una interrupción transitoria del suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe.
Se interrumpe el suministro de agua en toda la ciudad de Santa Fe por trabajos en la planta potabilizadora
El servicio se encuentra suspendido entre las 0 y las 4 por tareas de mantenimiento en la planta Marcial Candioti. La recuperación será gradual y podría registrarse turbiedad.
El corte se extiende desde las 0 hasta las 4 y permite continuar con el plan de mantenimiento operativo de la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti. Las tareas fueron programadas durante la madrugada para reducir el impacto sobre los usuarios.
Trabajos dentro de la planta
La intervención se realiza sobre uno de los pozos que alimentan las bombas encargadas de impulsar el agua potable hacia la red de distribución de la ciudad.
En paralelo, la empresa se encuentra finalizando la remodelación de dos unidades de filtración. Estas obras forman parte del plan de modernización de las instalaciones y buscan mejorar el funcionamiento hidráulico de la planta.
La recuperación será progresiva
Una vez concluidas las tareas, el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual mientras se represuriza la red. La recuperación puede variar según la distancia de cada sector respecto de la planta y el consumo de las reservas domiciliarias.
Por ese motivo, Aguas Santafesinas recomendó moderar el uso del agua almacenada en los tanques mientras se mantenga la interrupción.
Posibles episodios de turbiedad
Durante el operativo se realizará un purgado de la red mediante la liberación de agua en puntos estratégicos de la vía pública. El procedimiento busca reducir la aparición de turbiedad cuando se restablezca el servicio.
En caso de detectar cambios en la apariencia del agua, se deberá dejarla correr desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su aspecto habitual.
Para consultas o reclamos, la atención permanece disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695 0008 y mediante la oficina virtual de la empresa.