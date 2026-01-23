#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En la mañana

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 22 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 09:00 Pedro de Vega, Espora, Tacuarí y Av. Alte. Brown

08:00 - 12:00 Florencio Fernández, French, Av. Blas Parera y Gollán

Santo Tomé

07:00 - 10:00 Frutos, López y Planes, Córdoba y 1° de Mayo

10:00 - 12:00 Av. Richieri, Laprade, 3 de Febrero y Mosconi

10:00 - 12:00 Calle 14, calle 10, Ituzaingó y Bs. As.

10:00 - 12:00 Avellaneda, San Martín, Saavedra y Mendoza

10:00 - 12:00 Arenales, Iriondo, Belgrano y 12 de Septiembre

10:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Gaboto, San Juan y Macia

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Canadá, calle 16 y calle 31

10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, México, calle 16 y calle 31

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
San José del Rincón
Sauce Viejo
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro