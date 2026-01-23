Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
La lista de tareas previstas para este 22 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 09:00 Pedro de Vega, Espora, Tacuarí y Av. Alte. Brown
08:00 - 12:00 Florencio Fernández, French, Av. Blas Parera y Gollán
07:00 - 10:00 Frutos, López y Planes, Córdoba y 1° de Mayo
10:00 - 12:00 Av. Richieri, Laprade, 3 de Febrero y Mosconi
10:00 - 12:00 Calle 14, calle 10, Ituzaingó y Bs. As.
10:00 - 12:00 Avellaneda, San Martín, Saavedra y Mendoza
10:00 - 12:00 Arenales, Iriondo, Belgrano y 12 de Septiembre
10:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Gaboto, San Juan y Macia
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Canadá, calle 16 y calle 31
10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, México, calle 16 y calle 31
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.