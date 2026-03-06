#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 6 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Padre Genesio, Gaboto y San José

08:00 – 12:00 Iturraspe, Pasaje Irala, Av. f. Zuviría y Francia

08:00 – 12:00 Luciano Molinas, Francia, San Lorenzo y Cándido Pujato

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse

08:00 - 12:00 Milenio de Polonia, Regis Martínez, San Martín y 9 de Julio

10:00 - 13:00 Beruti, Azcuénaga, A. Godoy y Avellaneda

Santo Tomé

08:00 - 10:00 12 de Septiembre, A. del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero

09:00 - 11:00 Balcarce, La Rioja, Castelli y Belgrano

09:00 - 11:00 Gaboto, Salta, Mitre y 9 de Julio

12:00 - 13:00 4 de Enero, Vélez Sarsfield, Roque S. Peña y Tucumán

Sauce Viejo

08:00 - 11:00 Calle 14, Calle 10, Calle 23 y Calle 25

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
San José del Rincón
Sauce Viejo
Santa Fe Ciudad

