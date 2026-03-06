Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
La lista de tareas previstas para este 6 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Padre Genesio, Gaboto y San José
08:00 – 12:00 Iturraspe, Pasaje Irala, Av. f. Zuviría y Francia
08:00 – 12:00 Luciano Molinas, Francia, San Lorenzo y Cándido Pujato
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse
08:00 - 12:00 Milenio de Polonia, Regis Martínez, San Martín y 9 de Julio
10:00 - 13:00 Beruti, Azcuénaga, A. Godoy y Avellaneda
08:00 - 10:00 12 de Septiembre, A. del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero
09:00 - 11:00 Balcarce, La Rioja, Castelli y Belgrano
09:00 - 11:00 Gaboto, Salta, Mitre y 9 de Julio
12:00 - 13:00 4 de Enero, Vélez Sarsfield, Roque S. Peña y Tucumán
08:00 - 11:00 Calle 14, Calle 10, Calle 23 y Calle 25
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.