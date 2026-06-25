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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 25 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Quintana, Lavalle, Avellaneda y Regis Martínez

07:30 - 09:30 Alsina, Azcuénaga, Almonacid y Leumann

08:00 - 12:00 J. de la Rosa, Estrada, Lamadrid y Alberti

08:30 - 12:30 Tte. Loza, Fray de las Casas, Chaco y Ponce de León

09:00 - 12:00 Av. Galicia, Necochea, JP López y Mitre

09:00 - 13:00 Avellaneda, Alberdi, Maipú y Luciano Molinas

09:00 - 13:00 Bv. Gálvez, Maipú, Lavalle y Mitre

09:30 - 11:30 Estado de Israel, Boneo, Larguía y Pasaje Sta. Fe

10:00 - 12:00 Por Ruta Prov. N1, desde el km 0 al 0,5 hacia el oeste

11:00 - 15:00 Piedrabuena, Teniente Loza, Furglong y Av. Blas Parera

Santo Tomé

07:30 - 10:30 Mosconi, Lavalle, Almaraz y Batalla de Maipú

10:30 - 13:30 Alvear, Centeno, Bs. As y Gaboto

Sauce Viejo

09:30 - 12:30 Buenos Aires, Mendoza, Chiles hasta el río Coronda

San José del Rincón

08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, La Colmena, Santa Rosa y Callejón Villalba

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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