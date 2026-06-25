Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 25 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Quintana, Lavalle, Avellaneda y Regis Martínez
07:30 - 09:30 Alsina, Azcuénaga, Almonacid y Leumann
08:00 - 12:00 J. de la Rosa, Estrada, Lamadrid y Alberti
08:30 - 12:30 Tte. Loza, Fray de las Casas, Chaco y Ponce de León
09:00 - 12:00 Av. Galicia, Necochea, JP López y Mitre
09:00 - 13:00 Avellaneda, Alberdi, Maipú y Luciano Molinas
09:00 - 13:00 Bv. Gálvez, Maipú, Lavalle y Mitre
09:30 - 11:30 Estado de Israel, Boneo, Larguía y Pasaje Sta. Fe
10:00 - 12:00 Por Ruta Prov. N1, desde el km 0 al 0,5 hacia el oeste
11:00 - 15:00 Piedrabuena, Teniente Loza, Furglong y Av. Blas Parera
Santo Tomé
07:30 - 10:30 Mosconi, Lavalle, Almaraz y Batalla de Maipú
10:30 - 13:30 Alvear, Centeno, Bs. As y Gaboto
Sauce Viejo
09:30 - 12:30 Buenos Aires, Mendoza, Chiles hasta el río Coronda
San José del Rincón
08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, La Colmena, Santa Rosa y Callejón Villalba
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.