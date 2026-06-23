Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce VIejo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 23 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Trío Los Midachi, Araoz, Av. Santa Fe y Venezuela
08:00 - 12:00 Pje. Vieytes, Padre Grenesio, Aguado y Estrada
08:30 - 12:30 Pje. Irala, Juan del Campillo, Cochabamba y Av. López y Planes
09:00 – 11:00 French, Aras Gral. Belgrano, San Martín y Sarmiento
09:00 – 11:00 Larrea, Calle 169B, Sarmiento y Avellaneda
09:00 – 13:00 Matheu, Av. Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo
09:00 – 13:00 Av. Gorriti, entre 4 de Enero y Saavedra
09:00 – 13:00 Av. F. Zuviría, entre French y Av. Gorriti
09:00 – 13:00 Almonacid, Misiones, 9 de Julio y San Lorenzo
10:00 - 11:00 Martín Zapata, Llerena, Sáenz Peña y Dr. Zavalla
Santo Tomé
10:30 - 12:30 Lubary, Chapeaurouge, Córdoba y Rivadavia
Sauce Viejo
10:30 - 12:30 Jazmines, Aromos y Estrella Federal
Rincón
08:00 - 11:00 Gamboa, Ocampo, San Rosa y Artiriza
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.