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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce VIejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 23 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Trío Los Midachi, Araoz, Av. Santa Fe y Venezuela

08:00 - 12:00 Pje. Vieytes, Padre Grenesio, Aguado y Estrada

08:30 - 12:30 Pje. Irala, Juan del Campillo, Cochabamba y Av. López y Planes

09:00 – 11:00 French, Aras Gral. Belgrano, San Martín y Sarmiento

09:00 – 11:00 Larrea, Calle 169B, Sarmiento y Avellaneda

09:00 – 13:00 Matheu, Av. Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo

09:00 – 13:00 Av. Gorriti, entre 4 de Enero y Saavedra

09:00 – 13:00 Av. F. Zuviría, entre French y Av. Gorriti

09:00 – 13:00 Almonacid, Misiones, 9 de Julio y San Lorenzo

10:00 - 11:00 Martín Zapata, Llerena, Sáenz Peña y Dr. Zavalla

Santo Tomé

10:30 - 12:30 Lubary, Chapeaurouge, Córdoba y Rivadavia

Sauce Viejo

10:30 - 12:30 Jazmines, Aromos y Estrella Federal

Rincón

08:00 - 11:00 Gamboa, Ocampo, San Rosa y Artiriza

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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