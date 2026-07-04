Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 4 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen de archivo.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Corte programado
Santa Fe
08:00 - 11:00 Av. F. Zuviría, Iturraspe, Luciano Torrent y Francia
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Chapeaurouge, Calle 8, Candioti y Saavedra
09:00 - 13:00 Juan de Garay, La Rioja, Paraná y San Juan
Sauce Viejo
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, México, Sarmiento y Autop. SF-Ros
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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