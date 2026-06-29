Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 29 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 Gaboto, San José, Padre Genesio y O. Boneo
09:00 - 13:00 Alte. Brown, Piedras, Espora y Pedro de Vega
09:00 - 13:00 Av. López y Planes, Iturraspe, Av. Pte. Perón y Pasaje Irala
12:00 - 14:00 Av. Blas Parera, Chaco, Callejón Funes y Alsina
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Necochea, Centenario, Castelli y O. Gelabert
08:00 - 12:00 Saavedra, Urquiza, 25 de Mayo y M. Booz
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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