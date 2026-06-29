#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En la mañana

Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 29 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:30 - 12:30 Gaboto, San José, Padre Genesio y O. Boneo

09:00 - 13:00 Alte. Brown, Piedras, Espora y Pedro de Vega

09:00 - 13:00 Av. López y Planes, Iturraspe, Av. Pte. Perón y Pasaje Irala

12:00 - 14:00 Av. Blas Parera, Chaco, Callejón Funes y Alsina

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Necochea, Centenario, Castelli y O. Gelabert

08:00 - 12:00 Saavedra, Urquiza, 25 de Mayo y M. Booz

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro