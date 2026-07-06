Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 6 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 10:30 Ruta Prov. N1, Quiloazas, Guaraníes y Corondás (Colastiné)
07:30 - 10:30 Ruta Prov. N1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Los Álamos (Colastiné)
08:00 - 10:00 Bv. Gálvez, Chacabuco, Sarmiento y Güemes
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Soria y Callejón 3 (La Guardia)
09:30 - 10:30 Eva Perón, H. Irigoyen, Saavedra y Urquiza
10:30 - 11:30 La Rioja, Gdor. Freyre, H. Irigoyen y Francia
11:30 - 13:30 Mons. Rodríguez, Doldán, Tobas y Jauretche
Santo Tomé
08:00 - 10:00 San Martín, Solís, Azcuénaga y Bs. As.
10:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Salta y Mitre
11:00 - 13:00 Centenario, Alte. Brown, Castelli y O. Gelabert
11:00 - 13:00 Mateo Booz, Saavedra, Urquiza y 25 de Mayo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.