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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 6 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 10:30 Ruta Prov. N1, Quiloazas, Guaraníes y Corondás (Colastiné)

07:30 - 10:30 Ruta Prov. N1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Los Álamos (Colastiné)

08:00 - 10:00 Bv. Gálvez, Chacabuco, Sarmiento y Güemes

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Soria y Callejón 3 (La Guardia)

09:30 - 10:30 Eva Perón, H. Irigoyen, Saavedra y Urquiza

10:30 - 11:30 La Rioja, Gdor. Freyre, H. Irigoyen y Francia

11:30 - 13:30 Mons. Rodríguez, Doldán, Tobas y Jauretche

Santo Tomé

08:00 - 10:00 San Martín, Solís, Azcuénaga y Bs. As.

10:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Salta y Mitre

11:00 - 13:00 Centenario, Alte. Brown, Castelli y O. Gelabert

11:00 - 13:00 Mateo Booz, Saavedra, Urquiza y 25 de Mayo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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