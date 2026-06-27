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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 27 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Cruz Roja Argentina, San Martín, Lisandro de La Torre y Juan De Garay

08:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Gdor. Candioti, Belgrano y Alvear

08:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Av. Perón, San Juan y O. Gelabert

08:00 - 12:00 Francia, 4 de Enero, J. De Garay y M. Zazpe

10:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, San Martín, San Jerónimo y Pasaje Martínez

10:00 - 13:00 H. Irigoyen, Caputto, Francia y San Lorenzo

11:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Francia, Molinas y La Paz

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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