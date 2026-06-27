Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 27 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Cruz Roja Argentina, San Martín, Lisandro de La Torre y Juan De Garay
08:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Gdor. Candioti, Belgrano y Alvear
08:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Av. Perón, San Juan y O. Gelabert
08:00 - 12:00 Francia, 4 de Enero, J. De Garay y M. Zazpe
10:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, San Martín, San Jerónimo y Pasaje Martínez
10:00 - 13:00 H. Irigoyen, Caputto, Francia y San Lorenzo
11:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Francia, Molinas y La Paz
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.