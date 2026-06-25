Un accidente de tránsito alteró la rutina del norte de la ciudad de Santa Fe este jueves al mediodía. Un camión hormigonero de gran porte despistó y terminó volcado de forma lateral en el interior de una profunda zanja, provocando a su paso la caída de una columna de hormigón y el corte de cables del tendido eléctrico y de servicios de datos en la zona.
Un camión hormigonero volcó en una zanja y derribó un poste de luz en Callejón Aguirre
El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección con calle Aguado. Trabajaron personal de Bomberos Zapadores, operarios de la EPE y una ambulancia del 107 para asistir al chofer, quien resultó ileso. El tránsito permaneció interrumpido.
El hecho se registró a las 11:05 de jueves, momento en el que el Cuartel Zona Norte de la Dirección General de Bomberos Zapadores recibió la alerta. De inmediato, una dotación se constituyó en la intersección de Callejón Aguirre y Aguado, donde se constató la magnitud del siniestro que involucró a un vehículo marca Iveco Tector perteneciente a la empresa Hormimix.
Operativo de prevención y corte de energía
Al arribar al lugar, los bomberos observaron que el transporte de carga se encontraba recostado sobre uno de sus lados dentro del zanjón y, afortunadamente, no había personas atrapadas en su interior. Debido a que el camión había impactado y tumbado un poste de hormigón que sostenía cables de media o baja tensión domiciliaria, el escenario presentaba un potencial peligro eléctrico.
Por tal motivo, el personal de bomberos inició rápidamente tareas de prevención en el rodado, procediendo a cortar el suministro de energía de la batería del camión para evitar chispazos o principios de incendio por derrame de combustibles o fluidos.
Minutos más tarde, se hizo presente una cuadrilla de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a cargo del móvil 3372, cuyos operarios trabajaron en el sector para cortar y retirar de la calzada los conductores eléctricos que habían quedado caídos y energizados sobre el suelo, devolviendo la seguridad al perímetro.
El chofer resultó ileso
A pesar del fuerte impacto y la posición en la que quedó el vehículo de la firma Hormimix, el conductor logró salir por sus propios medios. En el lugar se montó un operativo de asistencia de salud pública a través del móvil 1 del servicio de emergencias 107.
La médica a cargo de la ambulancia revisó minuciosamente al chofer en el lugar del accidente. Tras constatar que solo presentaba golpes menores y se encontraba en buen estado general, los profesionales determinaron que no era necesario su traslado a ningún efector de salud.
En la escena también se hizo presente el encargado de mantenimiento de la empresa para coordinar las futuras tareas de remoción de la pesada estructura.
Las actuaciones del procedimiento e investigación de las causas del despiste quedaron a cargo del personal policial del Móvil 12751, quienes realizaron desvíos de tránsito en la zona para facilitar el trabajo de las unidades de rescate. La dotación de Bomberos Zapadores dio por finalizadas sus tareas y regresó al cuartel a las 11:47 horas, una vez que el área quedó fuera de peligro.