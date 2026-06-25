Santa Fe

Un camión hormigonero volcó en una zanja y derribó un poste de luz en Callejón Aguirre

El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección con calle Aguado. Trabajaron personal de Bomberos Zapadores, operarios de la EPE y una ambulancia del 107 para asistir al chofer, quien resultó ileso. El tránsito permaneció interrumpido.