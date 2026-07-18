Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 18 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen de archivo.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Av. Perón, Iturraspe, Saavedra y Pasaje Irala
08:30 - 12:30 Por calle Uruguay entre Illia y San Jerónimo
09:00 - 13:00 Díaz de Andino, Carrasco, Arzeno y Espinoza
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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