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La Empresa Provincial de la Energía

Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe

Este 2 de agosto se realizarán se interrumpirá el servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento y obras de mejora en la red.

Las tareas tienen como objetivo realizar mejoras en la red de distribución y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema eléctrico.Las tareas tienen como objetivo realizar mejoras en la red de distribución y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema eléctrico.
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio a conocer el cronograma de cortes programados de electricidad para este domingo 2 de agosto en la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones del servicio se llevarán a cabo en distintos sectores debido a trabajos de mantenimiento y reformas en la infraestructura eléctrica.

Según informó la empresa, las tareas tienen como objetivo realizar mejoras en la red de distribución y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema eléctrico. Durante los trabajos, los usuarios ubicados dentro de las zonas delimitadas podrán experimentar interrupciones temporales en el suministro.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

Cortes programados en Santa Fe

De 8 a 12

Zona comprendida por las calles Larrea, Espora, 1° de Mayo y Belgrano.

Motivo: tareas de mantenimiento.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

De 8 a 12

Zona comprendida por avenida Aristóbulo del Valle, Risso, Espora y San Jerónimo.

Motivo: reformas en subestación.

La EPE recordó que los cortes programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas sean desfavorables para la realización de los trabajos previstos.

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