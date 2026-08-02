La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio a conocer el cronograma de cortes programados de electricidad para este domingo 2 de agosto en la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones del servicio se llevarán a cabo en distintos sectores debido a trabajos de mantenimiento y reformas en la infraestructura eléctrica.
Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe
Este 2 de agosto se realizarán se interrumpirá el servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento y obras de mejora en la red.
Según informó la empresa, las tareas tienen como objetivo realizar mejoras en la red de distribución y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema eléctrico. Durante los trabajos, los usuarios ubicados dentro de las zonas delimitadas podrán experimentar interrupciones temporales en el suministro.
Cortes programados en Santa Fe
De 8 a 12
Zona comprendida por las calles Larrea, Espora, 1° de Mayo y Belgrano.
Motivo: tareas de mantenimiento.
De 8 a 12
Zona comprendida por avenida Aristóbulo del Valle, Risso, Espora y San Jerónimo.
Motivo: reformas en subestación.
La EPE recordó que los cortes programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas sean desfavorables para la realización de los trabajos previstos.