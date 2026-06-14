Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este domingo 14 de junio se realizarán cortes programados en sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz para este domingo en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de reformas en subestación y maniobras de reconfiguración.
Cortes de luz para este domingo en Santa Fe
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de reformas en subestación y maniobras de reconfiguración.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - Maipú, D. Silva, Vittori y Belgrano
08:00 - 12:00 - Primera Junta, La Rioja, 25 de Mayo y Rivadavia
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: