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Cortes de luz para este domingo en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de reformas en subestación y maniobras de reconfiguración.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este domingo 14 de junio se realizarán cortes programados en sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de reformas en subestación y maniobras de reconfiguración.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 - Maipú, D. Silva, Vittori y Belgrano

08:00 - 12:00 - Primera Junta, La Rioja, 25 de Mayo y Rivadavia

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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