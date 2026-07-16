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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 16 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas

08:00 - 11:00 Av. Peñaloza, San José, Larrea y Reg. 12 de Infantería

08:00 - 12:00 Santa Cruz, Storni, Francia y 4 de Enero

08:00 - 12:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Gutiérrez y Saavedra

08:00 - 12:00 La Pampa, Silva, B. de Irigoyen y Bayo

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Soria, E. López y De La Salle

09:00 - 11:00 Castelli, Estado de Israel, Larguía y Pasaje Sta. Fe

09:00 - 12:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Iturraspe y Solís

09:00 - 13:00 Reg. 12 de Infantería, Pavón, Arzeno y Cafferata

09:00 - 13:00 Díaz de Andino, Carrasco, Arzeno y Espinoza

11:00 - 13:00 Castelli, Estado de Israel, I. Crespo y Larguía

12:00 - 13:00 Hernandarias, Vieytes, Larguía y Arenales

Santo Tomé

08:00 - 11:00 Av. del Trabajo, Centenario, Iriondo y Colón

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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