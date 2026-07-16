Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 16 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas
08:00 - 11:00 Av. Peñaloza, San José, Larrea y Reg. 12 de Infantería
08:00 - 12:00 Santa Cruz, Storni, Francia y 4 de Enero
08:00 - 12:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Gutiérrez y Saavedra
08:00 - 12:00 La Pampa, Silva, B. de Irigoyen y Bayo
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Soria, E. López y De La Salle
09:00 - 11:00 Castelli, Estado de Israel, Larguía y Pasaje Sta. Fe
09:00 - 12:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Iturraspe y Solís
09:00 - 13:00 Reg. 12 de Infantería, Pavón, Arzeno y Cafferata
09:00 - 13:00 Díaz de Andino, Carrasco, Arzeno y Espinoza
11:00 - 13:00 Castelli, Estado de Israel, I. Crespo y Larguía
12:00 - 13:00 Hernandarias, Vieytes, Larguía y Arenales
Santo Tomé
08:00 - 11:00 Av. del Trabajo, Centenario, Iriondo y Colón
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.