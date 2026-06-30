Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 30 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Rotonda Costanera Este
08:00 - 12:00 Menchaca, Reinares, Chaco y Misiones
08:30 - 12:30 Aguado, Solís, Castelli y Espora
09:00 - 13:00 Av. A. del Valle, Callejón Aguirre, Pasaje Chubut y vías del Ferrocarril
09:00 - 13:00 Matheu, 1 de Mayo, Gorriti y 4 de Enero
09:00 - 13:00 Pavón, Arzeno, Reg. 12 de Infantería y Cafferata
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Colón, Centenario e Iriondo
11:30 - 13:30 Urquiza, Booz, 25 de Mayo y Saavedra
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.