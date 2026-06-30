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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 30 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Rotonda Costanera Este

08:00 - 12:00 Menchaca, Reinares, Chaco y Misiones

08:30 - 12:30 Aguado, Solís, Castelli y Espora

09:00 - 13:00 Av. A. del Valle, Callejón Aguirre, Pasaje Chubut y vías del Ferrocarril

09:00 - 13:00 Matheu, 1 de Mayo, Gorriti y 4 de Enero

09:00 - 13:00 Pavón, Arzeno, Reg. 12 de Infantería y Cafferata

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Colón, Centenario e Iriondo

11:30 - 13:30 Urquiza, Booz, 25 de Mayo y Saavedra

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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