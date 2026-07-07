Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 7 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga
08:00 - 11:00 La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo e Irigoyen
08:30 - 12:30 Bv. Gálvez, Candioti, Sgto. Cabral y Sarmiento
09:00 - 11:00 Av. Peñaloza, Quiroga, Dr. Zavalla y Damianovich
Santo Tomé
08:00 - 11:00 Libertad, Centenario, Colón y Derqui
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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