Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 26 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Llerena, Lavaisse y San Jerónimo
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Los Pinos, Los Ceibos, Los Paraísos y Las Acacias
08:30 - 12:30 Hernandarias, Alberti, Av. Circunvalación y Menchaca
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Soria y por Callejón 3 hasta Ruta Nac. N168
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Piedrabuena, Lamadrid y Alberti
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Callejón Aguirre, Arzeno y Quiroga
Santo Tomé
08:30 - 11:30 Av. Mitre, Hernandarias, Av. del Trabajo y Macia
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.