#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
En la mañana

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 24 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón y Monte Vera, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Ruta Prov. N1, Mendoza, Las Lilas y Las Magnolias (Colastiné)

08:00 - 12:00 Beruti, Florencio Fernández, Rosas y Gollán

08:00 - 12:00 Gorostiaga, Lavaisse, Av. Blas Parera y Arenales

08:30 - 10:30 López y Planes, Saavedra, Domingo Silva y Juan del Campillo

09:00 - 13:00 Por Av. Blas Parera entre Llerena y Ruperto Godoy

09:00 - 13:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda

09:30 - 11:30 Ruta Prov. N°1, Los Mepenes, Los Eucaliptus y Las Madreselvas (Colastiné)

12:00 - 13:00 O. Boneo, O. Príncipe, Piedras y Defensa

12:00 - 14:00 Cafferata, Grandoli, Beruti y Varela

Santo Tomé

08:00 - 09:00 Alberdi, López y Planes, H. Irigoyen y Saavedra

09:30 - 11:30 Gral. López, La Rioja, Mitre y Salta

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Aromos, Estrella Federal, Av de la Bandera y Jazmines

09:00 - 11:00 Aromos, Irupé, Estrella Federal y Sauces

San José del Rincón

08:00 - 11:00 J. De Garay, Maciel, Puccinelli y terraplén Este

Monte Vera

13:00 - 14:00 Zona urbana

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé
Sauce Viejo
San José del Rincón
Monte Vera

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro