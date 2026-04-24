Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón y Monte Vera
La lista de tareas previstas para este 24 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón y Monte Vera, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Ruta Prov. N1, Mendoza, Las Lilas y Las Magnolias (Colastiné)
08:00 - 12:00 Beruti, Florencio Fernández, Rosas y Gollán
08:00 - 12:00 Gorostiaga, Lavaisse, Av. Blas Parera y Arenales
08:30 - 10:30 López y Planes, Saavedra, Domingo Silva y Juan del Campillo
09:00 - 13:00 Por Av. Blas Parera entre Llerena y Ruperto Godoy
09:00 - 13:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda
09:30 - 11:30 Ruta Prov. N°1, Los Mepenes, Los Eucaliptus y Las Madreselvas (Colastiné)
12:00 - 13:00 O. Boneo, O. Príncipe, Piedras y Defensa
12:00 - 14:00 Cafferata, Grandoli, Beruti y Varela
Santo Tomé
08:00 - 09:00 Alberdi, López y Planes, H. Irigoyen y Saavedra
09:30 - 11:30 Gral. López, La Rioja, Mitre y Salta
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Aromos, Estrella Federal, Av de la Bandera y Jazmines
09:00 - 11:00 Aromos, Irupé, Estrella Federal y Sauces
San José del Rincón
08:00 - 11:00 J. De Garay, Maciel, Puccinelli y terraplén Este
Monte Vera
13:00 - 14:00 Zona urbana
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.