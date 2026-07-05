La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 5 de julio se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento.
Por la mañana y tarde
Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 5 de julio se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento.
Trabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di Salvatore
Cortes programados
De 8 a 12 | Zona comprendida por avenida Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Huergo y 9 de Julio. Motivo: trabajos de mantenimiento.
De 11 a 13 | Zona comprendida por Monseñor Zazpe, 3 de Febrero, 1° de Mayo y San Jerónimo. Motivo: trabajos de mantenimiento.
La EPE recordó que las interrupciones programadas pueden suspenderse y reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan realizar las tareas previstas.
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