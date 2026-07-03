Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes no hay cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Según EPE
Sin cortes de luz para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
El ente provincial comunicó que no hay interrupciones programadas del servicio este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
La EPE no comunicó trabajos programados
La medida, en este caso, implica que no fueron anunciadas interrupciones del suministro eléctrico en esas localidades dentro del parte oficial difundido por la empresa.
Sin interrupciones programadas
Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón
Sin cortes programados para este viernes.
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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