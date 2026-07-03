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Según EPE

Sin cortes de luz para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

El ente provincial comunicó que no hay interrupciones programadas del servicio este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.

La EPE no comunicó trabajos programadosLa EPE no comunicó trabajos programados
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes no hay cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.

La medida, en este caso, implica que no fueron anunciadas interrupciones del suministro eléctrico en esas localidades dentro del parte oficial difundido por la empresa.

Sin interrupciones programadas

Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

Sin cortes programados para este viernes.

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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