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Cortes de luz para este martes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 18 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en dos zonas debido a tareas de mantenimiento. En Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Mirá tambiénLa EPE abre convocatoria de trabajo: requisitos y cómo anotarse

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Estrada, Lamadrid, Zeballos y Guanella

09:00 - 13:00 Larrea, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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