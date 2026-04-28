Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 7 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 J.P. López, Solís, Espora y Aguado
08:00 - 12:00 Zeballos, Azopardo, Gaboto y Alberti
09:00 - 13:00 Av. Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas
09:00 - 13:00 Av. J.J. Paso, Reconquista, Rodríguez Peña y Zavalia
11:00 – 15:00 Larrea, Matheu, 25 de Mayo y San Martín
11:00 – 15:00 Por Necochea entre Larrea y French
13:00 - 16:00 Matheu, Dr. Zavalla, Gdor. Freyre y Rep. Dominicana
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.