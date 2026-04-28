Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 7 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 J.P. López, Solís, Espora y Aguado

08:00 - 12:00 Zeballos, Azopardo, Gaboto y Alberti

09:00 - 13:00 Av. Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas

09:00 - 13:00 Av. J.J. Paso, Reconquista, Rodríguez Peña y Zavalia

11:00 – 15:00 Larrea, Matheu, 25 de Mayo y San Martín

11:00 – 15:00 Por Necochea entre Larrea y French

13:00 - 16:00 Matheu, Dr. Zavalla, Gdor. Freyre y Rep. Dominicana

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad

