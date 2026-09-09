Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 9 de septiembre.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Lamadrid, Alberti, Estrada y J. de la Rosa
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N° 168, Carlota Soria, De la Salle y Callejón 3
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Diagonal Santa Fe, R. Godoy y Lavaisse
09:00 - 13:00 Diagonal Pedro de Mendoza, Hugo Wast, Dr. Gollán y Cafferatta
13:00 - 14:00 Por Bv. Pellegrini, entre San Lorenzo y Francia
13:00 – 14:00 Por Pasaje Lassaga, entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.