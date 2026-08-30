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Corte programado de luz para este domingo en Santa Fe

La EPE ha programó la interrupción del suministro eléctrico en una zona particular de la ciudad Santa Fe este domingo 30 de agosto, de 8 a 12 horas.

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 30 de agosto se realizará un corte programado del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Santa Fe. La interrupción se extenderá durante la mañana y estará vinculada a trabajos de reconfiguración de la red.

Según detalló la empresa, las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 12 y afectarán a los usuarios ubicados dentro del sector delimitado por las calles indicadas.

Mirá tambiénCortes de luz para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Corte programado en Santa Fe

De 8 a 12

Zona comprendida por Alem, Belgrano, Crespo y Rivadavia.

Motivo: maniobras de reconfiguración.

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.

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