La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 27 de septiembre se realizarán dos cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se llevarán a cabo durante la mañana y responden a trabajos sobre la infraestructura de distribución.
Por la mañana
Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe
La prestataria ejecutará tareas de mantenimiento sobre la red de distribución eléctrica en dos zonas de la capital provincial.
Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas incluirán maniobras de reconfiguración de la red y el reemplazo de un transformador.
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Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas incluirán maniobras de reconfiguración de la red y el reemplazo de un transformador. Los cortes tendrán una duración de hasta cuatro horas, de acuerdo con cada zona.
Cortes programados en Santa Fe
De 8 a 12
- Zona comprendida por Tucumán, Ignacio Freyre, 25 de Mayo y San Luis.
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- Motivo: maniobra de reconfiguración.
De 8 a 12
- Zona comprendida por Junín, bulevar Pellegrini, San Jerónimo y avenida Rivadavia.
- Motivo: reemplazo de transformador.
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.
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