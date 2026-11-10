Conmovedora confesión

Una participante de Es mi sueño hizo emocionar a Abel Pintos: “Yo canto gracias a vos”

Se trata de Rocío Romero, quien compartió una parte difícil de su historia personal en el programa conducido por Guido Kaczka y reveló que las canciones del artista la acompañaron durante su adolescencia y fueron fundamentales para animarse a cantar.