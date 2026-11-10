La emoción se apoderó del estudio de *Es mi sueño*, el ciclo de El Trece conducido por Guido Kaczka, cuando Rocío Romero decidió dirigirse directamente a Abel Pintos para hacerle una confesión muy especial. La participante contó que la música del cantante fue su refugio durante una etapa complicada de su infancia y que, gracias a sus canciones, encontró el impulso necesario para descubrir su propia voz.
Una participante de Es mi sueño hizo emocionar a Abel Pintos: “Yo canto gracias a vos”
Se trata de Rocío Romero, quien compartió una parte difícil de su historia personal en el programa conducido por Guido Kaczka y reveló que las canciones del artista la acompañaron durante su adolescencia y fueron fundamentales para animarse a cantar.
Antes de continuar con la dinámica del certamen, la joven pidió unos minutos para hablar con el artista. “Le quería decir algo a Abel”, anunció. Cuando Guido le dio la palabra, Rocío fue contundente: “Te quiero agradecer porque yo canto por vos”.
La declaración sorprendió al músico, que reaccionó con una expresión de asombro y preguntó: “¿De verdad?”. Desde las tribunas, el público acompañó el momento con un fuerte aplauso.
En la música encontró un refugio
Rocío explicó que quería transmitirle su agradecimiento a Abel Pintos por si esa noche terminaba su participación en el programa. Luego, recordó cómo atravesó una etapa de su infancia y adolescencia marcada por los conflictos familiares.
“Si me llego a ir, te lo quería decir porque desde muy chiquita había mucho ruido y muchos problemas en mi casa y yo me encerraba en la habitación a escuchar tus temas”, relató.
La joven contó que, cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, las discusiones en su hogar eran frecuentes y ella no encontraba la manera de intervenir. “Siempre había un momento donde yo sabía que se iba a venir el drama, ¿viste? Y no me podía meter porque era chica”, recordó.
En ese contexto, las canciones del artista se convirtieron en una compañía fundamental. Escucharlas le permitía alejarse por un momento de los problemas que atravesaba y encontrar un espacio propio en el que podía sentirse tranquila.
La participante también explicó que su vínculo con la música fue mucho más allá de escuchar canciones. Poco a poco, comenzó a repetirlas, practicar a solas y descubrir las posibilidades de su voz. “Fuiste el primer artista que a mí me dio ganas de cantar”, le dijo directamente a Abel. Y agregó: “Yo tenía como la voz muy guardada y no la podía sacar y con tus canciones lo pude hacer”.
Rocío recordó que se encerraba en su habitación para escuchar los temas, ensayar y comprobar cómo sonaba su voz. “Me encerraba a escuchar las canciones de Abel y empezaba a practicar, a escucharme, a ver cómo iba”, explicó.
Con el tiempo, esa práctica se transformó en una actividad que le permitió ganar confianza y sentirse cómoda con su propia voz. “Me empecé a sentir cómoda”, señaló antes de resumir lo que significó el cantante en su historia: “Tus letras, tu voz me hizo cantar. Así que te lo quiero agradecer”.
La emoción de Abel Pintos
Abel Pintos escuchó atentamente cada palabra de la joven y no ocultó su emoción. Cuando Rocío terminó de contar su historia, el músico le agradeció por compartir una experiencia tan personal.
“Muchas gracias por contármelo, me emociona mucho. Gracias”, respondió el artista. Luego volvió a dirigirse a ella con afecto: “Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Me emociona mucho saberlo”.
En otro momento de la escena, el cantante formó un corazón con sus manos desde su lugar en el jurado, un gesto que fue acompañado por los aplausos del público. Rocío recibió la demostración con una sonrisa, visiblemente movilizada por la respuesta de uno de los artistas que marcaron su camino.
Guido Kaczka también destacó la profundidad del testimonio y expresó su sorpresa ante lo que acababa de escuchar: “Es impresionante lo que contás”.
Por unos minutos, la competencia quedó en segundo plano. La historia de Rocío dejó al descubierto cómo la música puede convertirse en una compañía durante los momentos difíciles y ayudar a descubrir una vocación.
Años después de aquellas tardes en las que se refugiaba en su habitación para escuchar sus canciones, la participante tuvo la oportunidad de agradecerle personalmente a Abel Pintos. Un encuentro cargado de emoción que convirtió su paso por *Es mi sueño* en un momento inolvidable.