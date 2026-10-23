Dante Ortega, el joven cantante de 25 años, hijo del productor Sebastián Ortega y la modelo y actriz Guillermina Valdés y nieto del legendario músico Palito Ortega, volvió a destacarse en Es mi sueño, donde recibió una cálida devolución de Benjamín Amadeo.
Benjamín Amadeo destacó la actuación de Dante Ortega en el escenario de "Es mi sueño"
El jurado del ciclo conducido por Guido Kaczka valoró no solo el desempeño artístico del joven, sino también la alegría que transmite cada vez que sube al escenario, una característica que resalta el trabajo del participante.
Durante la emisión de Es mi sueño, Amadeo remarcó la actitud de Dante y su manera de disfrutar las presentaciones. “Dante, te veo muy feliz arriba del escenario, te siento con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutándolo. Y se contagia y llega”, expresó el cantante y actor.
Las palabras sorprendieron gratamente al nieto de Palito Ortega, quien respondió con emoción: “Es hermoso estar acá”. El intercambio dejó uno de los momentos más cálidos del programa y puso de relieve la conexión que el participante logra generar con el público.
La actuación de Dante Ortega
Además de su presentación individual, Dante compartió el escenario con Mía Arredondo para interpretar Luna bonita, la canción popularizada por Marcela Morelo. La actuación recibió comentarios favorables de Amadeo, quien destacó tanto las cualidades vocales de la joven como el desempeño de la dupla.
“Chicos, los felicito. Mía, te felicito, te queda muy bien el género y tenés una voz muy linda y clara para cantar”, señaló el jurado antes de referirse al trabajo conjunto.
Sobre la interpretación, Amadeo fue contundente al valorar la precisión vocal de ambos participantes: “Vi a los dos muy afinados, no encontré ningún momento de desafinación. Estuvo muy bien”.
La devolución resaltó dos aspectos fundamentales de la presentación: la claridad de las voces y la afinación. En una interpretación a dúo, la coordinación y la capacidad de acompañarse mutuamente resultan esenciales para lograr una versión equilibrada.
Luego, Dante Ortega cantó con Carolina Zbogar "Your song" de Elton John y emocionaron al público. Los participantes tamibén recibieron una buena devolución de los jurados.
Dos devoluciones positivas para Dante Ortega
La participación de Dante tuvo un balance favorable, con elogios que destacaron tanto su actitud sobre el escenario como su desempeño musical. Mientras que el comentario inicial de Amadeo puso el foco en la felicidad y el entusiasmo que transmite, la interpretación junto a Mía permitió valorar su capacidad para compartir una canción y adaptarse a una presentación conjunta.
En un certamen que pone a prueba semana tras semana las habilidades vocales e interpretativas de sus concursantes, Dante continúa construyendo su camino artístico ante una audiencia amplia. Su disfrute al cantar y la devolución positiva del jurado volvieron a convertirlo en uno de los protagonistas de la emisión de Es mi sueño.