"Te veo disfrutándolo"

Benjamín Amadeo destacó la actuación de Dante Ortega en el escenario de "Es mi sueño"

El jurado del ciclo conducido por Guido Kaczka valoró no solo el desempeño artístico del joven, sino también la alegría que transmite cada vez que sube al escenario, una característica que resalta el trabajo del participante.