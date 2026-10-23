Julieta Prandi rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega, con quien se había casado por civil menos de un mes antes de anunciar la ruptura.
Separada de Emanuel Ortega, Julieta Prandi habló de las mujeres involucradas en la polémica
La conductora aseguró que su relación se basaba en la confianza y la sinceridad. Además, aclaró que Mariana Marx y Josefina Lynch no fueron el motivo de una de sus discusiones con el músico.
La conductora, modelo y actriz explicó cuáles eran los acuerdos que sostenían durante sus seis años de relación, negó que el vínculo fuera tóxico y aclaró que las mujeres mencionadas en las versiones sobre una posible infidelidad no fueron el motivo de una de sus discusiones.
“Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”, sostuvo al referirse a la relación con el hijo de Palito Ortega.
La luna de miel
Tras hacer pública la separación el 12 de octubre, 27 días después de su casamiento civil, Prandi viajó a Brasil para tomarse unos días de descanso junto a su mejor amigo, Sebastián Waizer.
La escapada coincidió con las fechas que tenía reservadas para la luna de miel que iba a compartir con el músico. Según explicó, había solicitado esos días de vacaciones en la radio antes de que se concretara la ruptura.
“Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, había contado sobre el viaje, que también le permitió alejarse por un tiempo de la repercusión mediática.
Qué dijo sobre el final de la relación
La conductora también se refirió a la repercusión que tuvo el mensaje con el que anunció la separación y cuestionó la atención que recibió esa publicación.
“No sé por qué le dieron tanta importancia a mi publicación, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir”, expresó.
En ese contexto, reconoció que no esperaba atravesar una ruptura tan poco tiempo después de casarse. “Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”, afirmó.
Pese al desenlace, Prandi evitó descalificar a su expareja y destacó los años que compartieron: “Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra”.
Mariana Marx y Josefina Lynch
Prandi también habló sobre Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, la expareja de Ortega, y negó que hubiera tenido algún conflicto con ella.
“No tuvo nada que ver”, aseguró. Además, explicó que el encuentro entre ambas había sido cordial: “La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto”.
Sobre ese episodio, aclaró que la discusión que había mantenido con Ortega respondía a otro asunto y no a su conversación con Marx.
Por otra parte, se refirió a Josefina Lynch, cantante y modelo que también quedó involucrada en las especulaciones. Prandi afirmó que recién se había enterado de que Lynch había permanecido tres días en el estudio junto al músico.
“Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, señaló.
Finalmente, consideró que Lynch “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”, en alusión a la exposición pública que tuvo el episodio.