“Nunca le prohibí nada”

Separada de Emanuel Ortega, Julieta Prandi habló de las mujeres involucradas en la polémica

La conductora aseguró que su relación se basaba en la confianza y la sinceridad. Además, aclaró que Mariana Marx y Josefina Lynch no fueron el motivo de una de sus discusiones con el músico.