Emanuel Ortega se refirió públicamente a su separación de Julieta Prandi y expresó su malestar por la repercusión mediática que tuvo la ruptura. En una entrevista con SQP, el ciclo de América TV, el cantante sostuvo que no eligió atravesar la situación y manifestó su desacuerdo con la manera en que el conflicto llegó a los medios de comunicación.
Qué dijo Emanuel Ortega sobre la separación de Julieta Prandi
El cantante habló sobre el final de su matrimonio, cuestionó la exposición mediática y aseguró que atraviesa un momento de confusión mientras intenta concentrarse en su trabajo.
“Yo no elegí estar en esta situación”, afirmó el músico, quien también remarcó que solo puede responder por sus propias decisiones y evitó profundizar en los motivos que llevaron al final de la relación.
Las declaraciones se conocieron después de que Prandi anunciara la separación a través de sus redes sociales, tras seis años de relación y apenas 27 días después de haberse casado por civil. La conductora había comunicado que decidió dar un paso al costado en el vínculo y pidió respeto por la intimidad de la pareja.
Un momento difícil
Durante la entrevista, Ortega insistió en que no quería exponer públicamente los detalles de la ruptura. “Yo puedo hablar por mí y no puedo hablar por las decisiones ni actitudes de otros”, señaló al ser consultado por el desenlace de la relación.
En esa misma línea, el cantante se refirió a la decisión de su expareja de comunicar la separación y marcó una diferencia entre las posturas de ambos. “Ella eligió hacer las cosas como las eligió y todo lo demás se dirime en el ámbito privado”, expresó.
El músico también cuestionó que otras personas quedaran involucradas en las repercusiones del caso. “Arrastró a gente que no tiene nada que ver. A un barro que no les pertenece. Y tampoco siento que me pertenezca a mí porque yo no decidí, no elegí esta situación”, manifestó.
Ortega lamentó, además, que personas de su entorno quedaran expuestas en los medios. “Lo lamento por la gente que tuvo que ver su nombre y su cara en medios de comunicación”, sostuvo.
El recuerdo del vínculo
Pese a sus cuestionamientos sobre la exposición pública, el cantante tuvo palabras de afecto y respeto hacia Prandi al recordar los años que compartieron. “La quise mucho, la amé y sobre todo la respeto”, afirmó.
La declaración estuvo acompañada por un reconocimiento del momento personal que atraviesa. Ortega admitió que todavía no logra ordenar sus pensamientos y que intenta enfocarse en su actividad profesional para sobrellevar la situación.
“Ahora tengo muy poca claridad para mí, estoy aturdido, tratando de concentrarme en mi trabajo. Me estoy refugiando ahí”, explicó.
Por último, el músico lamentó que el final de la relación adquiriera una dimensión pública. “Lamento que todo esto haya terminado en esta situación pública lamentable”, expresó.
Sus palabras estuvieron centradas en el impacto de la exposición mediática y en su intención de preservar la intimidad de lo ocurrido. Sin brindar detalles sobre las razones de la ruptura, Ortega dejó en claro que prefiere que las diferencias personales se resuelvan puertas adentro y que no se involucre a terceros en el conflicto.