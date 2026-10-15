Dante Ortega protagonizó un momento descontracturado en Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka en eltrece. “Guido, viene toda la familia y a mí no me vino a ver nadie todavía”, expresó el joven frente a las cámaras. Su observación surgió después de que el conductor presentara a los familiares que habían acompañado a Candela Domínguez y Josefina Urioste.
La dura confesión de Dante Ortega ante la ausencia de su familia en "Es mi sueño"
Durante la emisión del programa de miércoles 14 de octubre, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés aprovechó una conversación sobre el acompañamiento familiar de los participantes para hacer un comentario sobre la actitud de sus seres queridos.
La primera participante había llegado al estudio junto a su mamá, mientras que Josefina contó con el apoyo de sus padres y sus dos abuelas. Al advertir la diferencia, Dante decidió hacer público su reclamo y comparó su situación con la de sus compañeras.
La respuesta de Kaczka no tardó en llegar. “Con esa familión que tenés”, comentó el conductor, en alusión a la reconocida familia a la que pertenece el cantante.
"Están fóbicos a las cámaras"
Lejos de mostrarse molesto, Dante se tomó la situación con humor y ensayó una explicación para justificar la ausencia de sus familiares. “No sé, están fóbicos a las cámaras, no sé qué les pasa”, lanzó entre risas.
Guido Kaczka siguió el juego y sugirió que la timidez frente a la exposición televisiva podría explicar por qué nadie de su entorno había asistido al estudio. “Puede ser que les dé timidez, es una familia muy tímida con el tema del espectáculo”, bromeó el conductor.
El intercambio puso el foco en la familia del participante, integrada por figuras reconocidas del mundo artístico argentino. Dante es hijo del productor Sebastián Ortega y de la actriz y conductora Guillermina Valdés, y forma parte de un entorno familiar estrechamente vinculado con la televisión y la música.
Dante Ortega mostró su talento en "Es mi sueño"
Más allá de la anécdota, el joven también tuvo la oportunidad de demostrar su talento musical durante la competencia. Antes de sus presentaciones, se mostró entusiasmado con su participación y destacó el vestuario que había elegido para la ocasión.
La referencia estaba relacionada con una de las canciones que interpretó en el escenario. En su primera presentación, Dante cantó junto a Candela Domínguez La camisa negra, el exitoso tema que el artista colombiano Juanes lanzó en 2004. “Estoy re contento, con la camisa negra, aparte haciéndole honor a Juanes, pero sí, feliz”, comentó.
Más tarde, volvió a presentarse, esta vez acompañado por Josefina Urioste. Juntos interpretaron No hay nadie más, una de las canciones más conocidas del cantante colombiano Sebastián Yatra.
Después de las actuaciones, el programa continuó con las devoluciones del jurado y la evaluación de los participantes para definir quiénes seguirían en carrera.
La jornada también estuvo marcada por la definición de los puntajes. Tras las presentaciones musicales, Josefina Urioste consiguió mantenerse en competencia, respaldada por la evaluación favorable de los especialistas.
La presencia de sus familiares en el estudio había sido uno de los detalles que dieron origen al intercambio con Dante, quien aprovechó la ocasión para bromear sobre la ausencia de sus propios padres y del resto de su familia.
Así, entre interpretaciones musicales y comentarios espontáneos, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés protagonizó uno de los momentos más distendidos de la emisión de Es mi sueño, donde dejó en claro que todavía espera recibir el apoyo presencial de sus seres queridos.