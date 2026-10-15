“No me vino a ver nadie”

La dura confesión de Dante Ortega ante la ausencia de su familia en "Es mi sueño"

Durante la emisión del programa de miércoles 14 de octubre, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés aprovechó una conversación sobre el acompañamiento familiar de los participantes para hacer un comentario sobre la actitud de sus seres queridos.