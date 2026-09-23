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Abel Pintos, candidato para cantar frente al papa León XIV durante su visita a la Argentina

El cantante recibió una noticia que lo llenó de felicidad y que se suma a su gran presente profesional. La expectativa ahora está puesta en conocer cuándo y dónde será ese encuentro.

Es un gran año para Abel Pintos.Es un gran año para Abel Pintos.
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Es un gran año para Abel Pintos, quien además de continuar con su carrera musical suma nuevos desafíos en televisión.

El artista forma parte del jurado de "Es mi sueño", el ciclo de Guido Kaczka en El Trece, donde comparte sus conocimientos con los participantes y se convirtió en una de las figuras centrales del programa.

Pope Leo looks on on the day of the weekly general audience in St. Peter's Square at the Vatican, September 23, 2026. REUTERS/Remo CasilliEl papa llegará el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11.

Ahora, a ese presente se suma una propuesta muy especial: estará muy cerca del papa León XIV durante su visita a la Argentina.

Cantar frente al papa

Según informó La Pavada del Diario Crónica, Pintos es uno de los elegidos para cantar frente al papa León XIV durante su paso por el país.

El músico recibió la noticia con mucha alegría y se la comentó a sus colegas jurados del reality de canto, ya que para él representa un verdadero sueño y un gran honor.

Abel Pintos.El músico recibió la noticia con mucha alegría.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre y tendrá distintas actividades durante su estadía. De acuerdo con lo informado, el papa llegará el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje hacia Perú.

Entre las actividades previstas para su último día figura una visita a la cárcel de Devoto y una misa en la Basílica de Luján, dos de los momentos centrales de su paso por el país.

Un momento clave en su carrera

Para Abel Pintos, la posibilidad de cantar frente al papa se suma así a un año cargado de proyectos y buenas noticias.

Mientras continúa con su participación en "Es mi sueño" y disfruta de su rol como jurado, el artista se prepara para una experiencia que, según contó a sus compañeros, representa mucho más que una presentación musical.

Mirá tambiénPor la visita del Papa, el 9 de noviembre será feriado nacional en Argentina

La expectativa ahora está puesta en conocer cuándo y dónde será ese encuentro.

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