Una acróbata paranaense fue ovacionada en America's Got Talent y puede ganar el premio millonario
El dúo, compuesto por la entrerriana y el chileno Matías Cienfuegos, podría convertirse en la única pareja latina en ganar el certamen estadounidense. "Es uno de nuestros sueños", dijo Micaela Leitner en diálogo con la prensa.
Los acróbatas latinos Matías Cienfuegos y Micaela Leitner.
El dúo de acróbatas latinos Sirca Marea, integrado por la entrerriana Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos, ha causado sensación en el programa de televisión estadounidense America's Got Talent, avanzando a las semifinales y perfilándose como fuertes candidatos para ganar el premio de un millón de dólares.
"No sabíamos lo que iba a pasar. Íbamos por la experiencia", relató Micaela sobre la llegada a America's Got Talent.
Su audición inicial, cargada de riesgo y emoción, recibió una ovación de pie tanto del público como del exigente jurado, consolidando su lugar en la competencia. “Fue la perfección. Fue sexy”, dijo la actriz colombiana Sofía Vergara para luego sumar Simon Cowell que el acto “posiblemente sea el más complicado que vimos”. Se sumaron a los elogios Howie Mandel y Mel B que quedaron boquiabiertos.
El próximo desafío del dúo será este martes, cuando busquen un lugar en la gran final, programada para el 23 de septiembre.
La historia detrás del éxito: de Paraná al escenario mundial
Micaela Leitner, de 32 años y oriunda de Paraná, Entre Ríos, comenzó su carrera en la gimnasia artística desde muy joven. Impulsada por su madre, pronto descubrió su pasión por las artes aéreas, especializándose en tela y trapecio.
A los 23, se mudó a Buenos Aires, y en 2017, durante un viaje a España, conoció a Matías Cienfuegos, su compañero de vida y escenario. Juntos formaron Sirca Marea, un nombre que hoy resuena en uno de los programas de talentos más importantes del mundo.
"Es uno de nuestros sueños. Ser los primeros acróbatas y, además, latinos, en ganar este programa", expresó Leitner a la prensa, destacando la importancia de su participación no solo a nivel personal, sino también para la comunidad latina.
El camino al show: una oportunidad inesperada
La llegada de Sirca Marea a America's Got Talent fue fruto del destino y de un golpe de suerte. Una agente de casting, que buscaba talentos a nivel global, los descubrió en un festival en París. Sin conocerlos, la agente publicó una foto de ellos en redes sociales, preguntando si alguien los conocía.
Amigos del dúo vieron la publicación y los contactaron, lo que les permitió establecer comunicación con la productora y, finalmente, ser convocados para el show.
La audición de marzo fue un momento crucial. "No sabíamos lo que iba a pasar. Íbamos por la experiencia", relató Micaela. El asombro fue total cuando, al finalizar su presentación, el público y los cuatro jueces se pusieron de pie para aplaudirlos. Ese fue el momento en que se dieron cuenta del impacto que su talento había generado.
Ahora, con el apoyo del público y el jurado, se preparan para el desafío final.
