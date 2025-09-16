Sirca Marea

Una acróbata paranaense fue ovacionada en America's Got Talent y puede ganar el premio millonario

El dúo, compuesto por la entrerriana y el chileno Matías Cienfuegos, podría convertirse en la única pareja latina en ganar el certamen estadounidense. "Es uno de nuestros sueños", dijo Micaela Leitner en diálogo con la prensa.