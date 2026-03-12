Detuvieron al cantante de Grupo Green tras una denuncia por presunto abuso sexual

Adrián Marcelo Torres, cantante de Grupo Green y conocido en el ambiente de la cumbia como “El Chelo”, fue detenido en la madrugada de este jueves en su domicilio de Villa Fiorito. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial iniciada tras una denuncia por presunto abuso sexual.
La causa está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza. Según informó Elonce, personal de la Policía Bonaerense allanó la vivienda del músico y avanzó con su arresto, mientras se espera que sea indagado en las próximas horas.
Mirá tambiénSon más de 30 las presuntas víctimas de grooming en la ciudad de Helvecia
La denuncia fue radicada por una mujer de 43 años, identificada públicamente como Dulce Lilian, quien realiza transmisiones en redes sociales vinculadas a artistas tropicales. De acuerdo con la publicación, la presentación formal se hizo el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo.
Un día después, la denunciante declaró ante la fiscalía y ratificó el contenido de su acusación. En ese contexto, también entregó prendas que llevaba puestas durante la noche del hecho para que sean incorporadas a los peritajes ordenados en la causa.
La investigación continúa bajo reserva y busca determinar las circunstancias denunciadas por la mujer. Por ahora, la Justicia avanzó con la detención del cantante y con distintas medidas de prueba para establecer si existen elementos que respalden la acusación.