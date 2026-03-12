Buenos Aires

Detuvieron al cantante de Grupo Green tras una denuncia por presunto abuso sexual

Adrián Marcelo Torres, conocido como “El Chelo”, fue detenido en Villa Fiorito en la madrugada de ete jueves. La denuncia fue presentada por una mujer de 43 años y la investigación quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza.