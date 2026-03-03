Grave denuncia

Investigan presunto abuso sexual contra un adolescente en Sauce Viejo

El adolescente denunció que fue amenazado con un hierro e ingresado por la fuerza a una vivienda en Orquídeas y Banderas.Vecinos llamaron al 911 tras oír gritos; la Policía intervino y busca a un hombre que huyó.