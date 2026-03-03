#HOY:

Alumno de 17 años se hirió con un arma en pleno recreo en Misiones

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en un establecimiento técnico de Posadas. El joven fue trasladado de urgencia al hospital y permanece internado en estado delicado mientras la Justicia investiga lo sucedido.

Un estudiante de 17 años resultó gravemente herido este lunes por la tarde tras efectuar un disparo en pleno recreo dentro de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO, en Posadas, Misiones. El hecho ocurrió ante la mirada de otros alumnos y generó conmoción en la comunidad educativa.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el adolescente manipulaba un arma cuando, de manera repentina, se produjo el disparo que lo hirió. En un primer momento se informó que se trataba de un arma de aire comprimido, pero horas más tarde se confirmó que era un revólver calibre 22.

Según datos publicados por el medio Misiones Online, el arma pertenecía a su abuela y tenía ocho proyectiles en su interior. Tras el incidente, las autoridades del establecimiento dieron aviso inmediato al Centro Integral de Operaciones y solicitaron asistencia médica.

El joven fue encontrado en el suelo con una herida en el pecho y trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

Estado de salud y atención médica

El parte médico indicó que el menor ingresó con un cuadro de shock hipovolémico debido a la importante pérdida de sangre. Además, se confirmó que presenta un neumotórax.

Actualmente permanece internado en grave estado, aunque estable, bajo seguimiento médico permanente.

Mientras tanto, la Justicia trabaja para reconstruir lo sucedido y determinar si se trató de un disparo intencional o accidental.

Intervención oficial y suspensión de clases

Ante la magnitud del hecho, la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones intervino de manera inmediata. Las autoridades del colegio confirmaron que este martes no habrá clases.

Desde el Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico se informó que a partir de las 14:00 se realizarán talleres de contención emocional para estudiantes y docentes, con el objetivo de brindar acompañamiento y asistencia.

Asimismo, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS) activó los protocolos correspondientes, con apoyo profesional tanto para el adolescente y su familia como para la comunidad educativa. Equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Consejo General de Educación comenzaron a trabajar en la institución desde las primeras horas posteriores.

