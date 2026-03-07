Santa Fe: abusó de una niña durante tres años y terminó condenado

Un hombre de 48 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de quien fuera su pareja. Los ilícitos ocurrieron en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de Víctor Renan Piedrahita, quien sometió sexualmente a la hija de quien fue su pareja. Durante ese período, la niña transitaba la escuela primaria.
Un hombre de 48 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de quien fuera su pareja. Los ilícitos ocurrieron en la ciudad de Santa Fe.
La sentencia fue impuesta por la jueza María Celeste Minniti, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
La fiscal Laura Gerard representó al MPA en el debate. “Valoramos la sentencia condenatoria”, subrayó la fiscal y agregó que “aguardaremos los fundamentos de la sentencia para analizar los motivos que llevaron a la magistrada a tomar la decisión”.
Víctor Renan Piedrahita fue condenado como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia”.
Gerard precisó que “el condenado abusó en fechas indeterminadas durante tres años de la hija menor de edad de su pareja”.
En tal sentido, indicó que “al momento de sufrir los ilícitos, la víctima estaba transitando su escolaridad primaria primaria”.
La funcionaria remarcó que “para atentar contra la integridad sexual de la niña, el condenado se aprovechó de la confianza con ella y de la situación de convivencia”.
“Los abusos ocurrieron en diferentes viviendas en las que convivieron, una de ellas en barrio Los Hornos, y la otra en inmediaciones de Doldán y Peñaloza”, detalló Gerard.
La representante del MPA destacó que “en octubre de 2024, la víctima logró develar lo sucedido a su abuela, quien realizó la denuncia correspondiente que permitió iniciar la investigación penal”.