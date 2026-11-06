La interna familiar de los Caniggia sumó un nuevo capítulo de tensión. Alex Caniggia salió públicamente al cruce de su madre, Mariana Nannis, luego de sus polémicas declaraciones sobre Melody Luz y Venezia, la hija de tres años que el influencer tuvo con la bailarina.
Alex Caniggia fulminó a Mariana Nannis: "Sos una vergüenza como abuela"
El mediático publicó un contundente descargo en redes sociales luego de que su madre realizara comentarios sobre Melody Luz y su nieta Venezia. También defendió a su hermana Charlotte.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el hijo de Claudio Paul Caniggia expresó su indignación por los comentarios de la mediática y utilizó fuertes calificativos para cuestionarla. Además, confirmó que considera terminado el vínculo familiar y aseguró que su madre ya no forma parte de su vida.
El detonante fue una entrevista telefónica que Nannis concedió a El Ejército de la Mañana, el programa de Bondi Live conducido por Santiago Riva Roy, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.
Durante la conversación, la mediática fue consultada sobre las acusaciones de discriminación que había realizado Melody Luz y sobre el lugar de nacimiento de su nieta.
"No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació", respondió Nannis, en referencia al lugar de origen de la bailarina.
Ante la repregunta del periodista sobre si consideraba que una persona nacida en San Martín tenía menos valor que alguien de Marbella, la mediática evitó dar una respuesta directa y mantuvo sus dichos. Finalmente, decidió terminar la comunicación.
El descargo
Las declaraciones provocaron la reacción de Alex, quien cuestionó especialmente que su madre involucrara a una niña de tres años en el conflicto.
"¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta? Una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio", expresó al comienzo de su video.
El influencer también defendió los orígenes de su pareja y remarcó que el lugar de nacimiento no determina el valor de una persona.
"Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona", sostuvo.
En otro tramo de su mensaje, Caniggia fue contundente sobre el estado de la relación con Nannis y confirmó que no tiene intenciones de recomponer el vínculo.
"No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe. Lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar", afirmó.
También cuestionó que su madre se metiera con su pareja, su hija y su hermana Charlotte Caniggia, quien también habría sido blanco de comentarios despectivos.
"Esta persona, mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi familia, lo más importante que tengo en mi vida, sino que también se metió con mi hermana", manifestó.
Sobre Charlotte, hizo referencia a los cuestionamientos que Nannis habría realizado acerca de su situación económica y lanzó: "¿Dónde viste a una madre hablando así de una hija?".
Finalmente, cerró su descargo con una de las frases más duras dirigidas a la mediática: "Humillar a un hijo no te hace superior. Te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí sos una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla".
La respuesta de Melody
La reacción de Alex se sumó a la que había expresado previamente Melody Luz, quien también respondió a los dichos de su suegra durante una entrevista en Storytime, el ciclo conducido por Nazarena Vélez en Bondi Live.
La bailarina aseguró que los comentarios de Nannis no la sorprendieron y sostuvo que los ataques hacia ella y su hija forman parte de una situación que se repite desde hace tiempo.
"¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? No me sorprende y no me afecta", manifestó.
Además, dejó en claro que no tiene interés en establecer un vínculo entre la mediática y Venezia. "No tengo ganas de que mi hija conozca a una persona así, por más que tenga su sangre", afirmó.
En contraposición, destacó el lugar que ocupa su propia madre en la crianza de la pequeña. "La abuela de Venezia es mi mamá, que la cuida, la llena de besos y abrazos. A Mariana le falta amor y paz", expresó.
Melody también contó que Alex le dio libertad para hablar públicamente sobre los conflictos familiares, aunque decidió mantener cierta reserva por tratarse de la madre de su pareja.
La disputa entre Nannis y la pareja de su hijo tiene antecedentes que se remontan a 2023, cuando la mediática desalojó a Melody del departamento de Alex en Puerto Madero mientras la bailarina cursaba su embarazo.
Desde entonces, la relación entre ambas se deterioró y la llegada de Venezia no logró acercarlas. Con las últimas declaraciones y las respuestas públicas de Alex y Melody, el conflicto familiar volvió a quedar expuesto.