"Fobia social y pánico escénico"

Cande Tinelli reveló las dificultades de llevar su apellido y las consecuencias en su salud mental

La hija de Marcelo Tinelli contó cómo la exposición pública y las expectativas sobre su familia afectaron su vida personal y profesional. Durante una entrevista junto a su hermana Micaela, confesó que sufrió fobia social, pánico escénico y dificultades para desarrollar su carrera artística.