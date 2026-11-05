Candelaria Tinelli habló sobre el lado menos conocido de crecer bajo la exposición de una familia tan reconocida como la suya. En una entrevista que compartió con su hermana Micaela en *Mano a mano*, el ciclo conducido por Nico Barral en Resumido, reflexionó sobre las dificultades de llevar el apellido Tinelli y las consecuencias que tuvo en su salud mental.
Cande Tinelli reveló las dificultades de llevar su apellido y las consecuencias en su salud mental
La hija de Marcelo Tinelli contó cómo la exposición pública y las expectativas sobre su familia afectaron su vida personal y profesional. Durante una entrevista junto a su hermana Micaela, confesó que sufrió fobia social, pánico escénico y dificultades para desarrollar su carrera artística.
«Hay algo del apellido que la gente cree que está buenísimo y a mí un día me gustaría contar que hay una parte detrás que no es tan buena», expresó Cande, al explicar que la fama y el reconocimiento también tienen un costo que pocas veces se muestra.
La cantante aclaró que sus declaraciones no representan un cuestionamiento hacia su papá, Marcelo Tinelli. «No es un tema en contra de mi viejo», señaló antes de contar algunas de las situaciones que atravesó como consecuencia de la exposición pública.
Cande Tinelli habló de la fobia social y el pánico escénico
Durante la charla, Candelaria reconoció que las expectativas que genera su apellido y la presión por alcanzar determinados niveles de éxito fueron difíciles de sobrellevar. «Yo tuve fobia social y pánico escénico. Hay cosas de la vara del éxito muy alta que aún me cuestan», confesó.
También se refirió a los prejuicios que enfrentó cuando decidió incursionar en la música. Según explicó, muchas personas pusieron en duda sus proyectos y atribuyeron sus logros al respaldo económico de su padre.
«Por ser "la hija de" me cuestionan todo. Cuando saqué música decían que era porque estaba aburrida y mi papá me ponía la plata», recordó.
En ese sentido, admitió que las opiniones ajenas todavía condicionan su desarrollo profesional: «No me termino de realizar en lo que me gusta porque me juzgan, y todavía, aunque lo intente, me siguen afectando las opiniones de la gente».
El peso del apellido Tinelli y los prejuicios sobre su carrera
Tanto Candelaria como Micaela crecieron bajo la exposición de una de las familias más reconocidas de la televisión argentina. Sin embargo, ambas eligieron caminos propios para desarrollar sus proyectos profesionales.
Micaela construyó su carrera en el mundo empresarial y fundó Ginebra, una marca de indumentaria que logró posicionarse en el mercado de la moda. Candelaria, por su parte, apostó por la música, el modelaje y las redes sociales, con una identidad artística marcada por su estilo personal.
A pesar de haber desarrollado actividades por fuera de la televisión, el apellido familiar continúa siendo una parte inevitable de sus trayectorias. Para Cande, esa situación implica tener que demostrar constantemente que sus proyectos tienen valor propio.
La cantante también explicó que una de las maneras de protegerse de las críticas es tomar distancia de determinados espacios digitales y evitar consumir contenidos que puedan afectarla. Aunque reconoció que aprender a no darle importancia a las opiniones externas no es sencillo.
Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Candelaria relató hasta qué punto la exposición y la mirada ajena llegaron a afectar su vida cotidiana.
«En un momento no podía hablar por teléfono con mi psicóloga, a ese nivel. La salud mental se pone un poco en juego», reveló.
Su testimonio dejó en evidencia las consecuencias que puede tener la presión de crecer bajo la mirada constante del público y las dificultades de construir una identidad propia cuando las expectativas familiares y sociales parecen estar siempre presentes.
De esta manera, Cande y Micaela Tinelli compartieron una mirada menos conocida sobre su historia familiar y expusieron que, detrás del reconocimiento y los privilegios asociados a su apellido, también existen experiencias personales complejas.