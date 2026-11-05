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Antes de Gran Hermano 5

Santiago del Moro conducirá “Bailando con las estrellas” el próximo año

El conductor confirmó que estará al frente de la versión original de Dancing with the Stars. El certamen todavía no tiene participantes ni jurado definidos y será su próximo desafío antes de regresar al reality.

El conductor anunció que el proyecto llegará a la televisión el próximo año.El conductor anunció que el proyecto llegará a la televisión el próximo año.
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Santiago del Moro confirmó que estará al frente de una nueva apuesta televisiva: la versión original del formato internacional “Dancing with the Stars”, conocido en español como “Bailando con las estrellas”. El conductor anunció que el proyecto está en preparación y que su estreno está previsto para el próximo año.

La noticia llega después de varios días de rumores sobre su futuro en la televisión y en medio de las novedades vinculadas a Gran Hermano. Según explicó, el certamen de baile será su próximo desafío antes de regresar al reality.

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El nuevo proyecto

El conductor despejó las dudas durante su ciclo radial, donde reconoció que las versiones sobre el programa eran ciertas. “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo. Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”, expresó.

De esta manera, confirmó que estará al frente de la adaptación del reconocido formato internacional, aunque todavía no se conocen detalles sobre la producción ni sobre quiénes participarán.

Diego Maradona participó de una de las ediciones internacionales de “Dancing with the Stars”.Diego Maradona participó de una de las ediciones internacionales de “Dancing with the Stars”.

Participantes y jurado

Del Moro aclaró que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y que todavía no están definidos los nombres de los concursantes ni de quienes integrarán el jurado.

“Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, explicó al referirse al estado de las conversaciones.

También evitó adelantar posibles participantes y señaló que aún es pronto para dar nombres: “Si les digo ahora, les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

“Dancing with the Stars” es el formato original de la propuesta internacional.“Dancing with the Stars” es el formato original de la propuesta internacional.

Antes de Gran Hermano 5

El anuncio se produce luego de que Del Moro anticipara que no comenzaría de manera inmediata una nueva edición de Gran Hermano tras el cierre de la última temporada.

En ese período, las instalaciones utilizadas por el reality serían destinadas al formato chileno. Sin embargo, el conductor continuará vinculado a la pantalla con esta nueva propuesta de baile.

Al cerrar sus declaraciones, Del Moro definió el lugar que ocupará el certamen en su agenda televisiva: “Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”. Así, confirmó que el programa será su próximo desafío profesional antes de volver a ponerse al frente del reality.

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