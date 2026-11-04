Axel afirmó que su participación en un evento en Córdoba, donde tenía previsto cantar ante el papa León XIV, no se concretó después de que una vestuarista lo acusara públicamente de acoso. El músico rechazó esos señalamientos y sostuvo que tuvieron consecuencias sobre la contratación que estaba negociando.
Axel dijo que lo bajaron de un evento ante el papa: “Le dan espacio a cualquier bolu...”
El cantante dijo que los organizadores desistieron de contratarlo para una actuación en Córdoba después de las declaraciones televisivas de una vestuarista. “Eso me lastimó”, expresó.
Según relató, la propuesta contemplaba interpretar “Somos Uno”. Aunque habló de la presentación como una oportunidad que esperaba concretar, también indicó que la confirmación estaba pendiente cuando los organizadores le comunicaron que no avanzarían con su participación.
El relato del cantante
“Me habían llamado para cantar en Córdoba y, casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión”, sostuvo. En su descargo cuestionó la difusión de las acusaciones, a las que consideró carentes de sustento, y mencionó una supuesta deuda económica vinculada con el conflicto.
“Eso me lastimó. Entonces, los organizadores que estaban a punto de confirmarme dijeron 'che, no podemos'”, relató. El artista vinculó así la decisión con las declaraciones televisivas de la mujer. Esa explicación corresponde a su versión sobre los motivos por los que no se concretó la actuación.
El rechazo a los señalamientos
El cantautor expresó su malestar por el espacio que recibieron esas acusaciones en televisión y defendió su trayectoria de 27 años en la música. También aseguró que, con el paso de los días, los propios medios desacreditaron los dichos de la vestuarista.
Sobre la respuesta de quienes lo habían convocado, manifestó: “Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”. La interpretación de “Somos Uno” era parte de la propuesta que, de acuerdo con su relato, los organizadores estaban por confirmar.