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La actriz habló con los medios

"Silvina Luna murió antes de fallecer": Carmen Barbieri declaró en el juicio contra Aníbal Lotocki

La capocómica fue citada como testigo en el juicio contra el ex cirujano, por el caso de su amiga, la denunciante Sandra Domínguez.

La actriz declaró en el juicio contra el médico por lesiones a dos pacientes.La actriz declaró en el juicio contra el médico por lesiones a dos pacientes.
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La actriz Carmen Barbieri declaró en el juicio contra el ex cirujano Aníbal Lotocki, imputado por las presuntas lesiones graves a dos pacientes y, en este contexto, repasó los episodios que vivió su amiga Sandra Domínguez, denunciante de Lotocki: “Sandra está muy mal de salud”.

Al inicio de su declaración, Carmen señaló: “Mi vínculo con Sandra no me condiciona, porque vengo a que se haga justicia. No voy a agregar nada que pueda perjudicar al doctor ni a Sandra. Solo voy a contar lo que viví. Estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa”.

Las secuelas de Sandra Domínguez

En esa línea, detalló el difícil estado físico de Domínguez: “La tocás y por momentos tiene una fiebre terrible. Los de los glúteos no sé cómo se podría arreglar”. Además, al salir de la audiencia y en declaraciones televisivas, Barbieri contó: “Dije: ‘La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mala salud’”.

De cara a los medios que aguardaban a su salida, la ex vedette continuó: “Tuve que mandar a María, la señora que trabaja en casa, a buscarla en taxi, porque la clínica era a la vuelta de mi casa, porque no podía estar parada Sandra. Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”.

Ezequiel confesó que se había levantado llorando porque había visto en sus sueños a Silvina.Silvina Luna. Archivo

“Le di a María un papelito con el nombre y le digo: ‘Andá a Lotocki y decile que esta inyección hay que darle a Sandra’. Fue a comprarla, la volvieron a la clínica, se la dieron, y después Sandra vino para mi casa. La trajeron en media cuadra en taxi. Muy mal”, recordó.

El tratamiento de urgencia

El tratamiento surtió efecto: “Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre”, añadió.

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Respecto al caso de Silvina Luna, la capocómica recordó: “Era una mujer bella como pocas veces vi. Bella, naturalmente bella. Trabajó en mi revista sin que Lotocki la hubiera tocado. Estaba sana, llena de vida. Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo. Tuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue”.

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