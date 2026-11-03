La actriz Carmen Barbieri declarará este miércoles en el juicio contra el ex cirujano Aníbal Lotocki, imputado por las presuntas lesiones graves contra dos pacientes.
“Quiero que se haga justicia": Carmen Barbieri declarará en el juicio contra Aníbal Lotocki
La actriz brindará detalles del caso de Sandra Domínguez, una de las denunciantes. "Hace 30 años conozco a Sandra y yo viví con ella todo lo que sufrió", sostuvo.
La propia conductora le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que prestará testimonio a partir de las 10.00 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para dar detalles del caso de Sandra Domínguez, una de las denunciantes.
"Hace 30 años conozco a Sandra y yo viví con ella todo lo que sufrió", sostuvo Carmen, en diálogo con este medio, a la vez que expresó: "Solo pienso y quiero que se haga justicia".
Otros testimonios en la causa
Además, comparecería una empleada de Barbieri y Pamela Sosa, otra víctima del médico, quien fue condenado en ese expediente a ocho años, sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lotocki había sido sobreseído por la prescripción de las denuncias de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros, damnificadas que se atendieron con el profesional de la salud años atrás.
La muerte de Cristian Zárate
El motivo es el tiempo transcurrido entre los tratamientos y el primer llamado a declaración indagatoria de Lotocki, quien también es juzgado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, el hombre de 50 años fallecido en 2021 luego de un procedimiento llevado a cabo en el Centro Médico Conde (CEMECO).
En ese caso son juzgados, además, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; junto a la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli.
Florencia Krzeczek, en tanto, está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.