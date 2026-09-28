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Juanita Tinelli blanqueó su romance: quién es Junior Hernández

La modelo compartió una romántica publicación en redes sociales por el cumpleaños del joven empresario, vinculado al rubro gastronómico y con otros emprendimientos.

Juanita Tinelli confirmó su romance con Junior Hernández en redes sociales.Juanita Tinelli confirmó su romance con Junior Hernández en redes sociales.
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La vida romántica de Juanita Tinelli volvió a ocupar los titulares luego de que la modelo confirmara públicamente su relación con Junior Hernández, un joven emprendedor gastronómico que cuenta con foodtrucks especializados en parrilla y carnes ahumadas en distintos puntos de Buenos Aires.

La confirmación llegó a través de las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli le dedicó un mensaje a Hernández por su cumpleaños y publicó una fotografía de ambos abrazados.

Mirá tambiénQué dice el expediente de la denuncia de Juana Tinelli a su ex por violencia

“Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días”, escribió Juanita junto a la imagen.

Según trascendió, el romance comenzó hace aproximadamente cuatro meses, aunque la pareja hizo público el vínculo hace unos tres meses, cuando el joven empresario compartió una historia en Instagram.

Cómo comenzó la relación

De acuerdo con lo informado por Fernanda Iglesias en Puro Show, Junior Hernández acompañó a Juanita en su primera salida pública a SEX, la obra de José María Muscari, después del episodio en el que la modelo denunció a su expareja Bautista Cuiña por violencia de género.

La modelo compartió una foto junto a su nueva pareja.La modelo compartió una foto junto a su nueva pareja.

La periodista también contó que el vínculo entre ambos se habría iniciado luego de un reencuentro.

“Son novios y estuvieron un tiempo conviviendo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque la alquilaban. Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor”, explicó Iglesias.

La periodista también aseguró haber conversado con Juanita y se refirió al comienzo de la relación durante el programa.

“Cuando fue el escándalo de Juanita y su ex en un boliche, medio que todo arrancó porque ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja”, afirmó.

Quién es Junior Hernández

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Hernández es socio de una empresa de foodtrucks especializada en parrilla y carnes ahumadas. El emprendimiento lleva el nombre de “Junior Foodtruck” y tiene presencia en varios puntos de Buenos Aires.

Juanita y Junior ya se conocían antes de iniciar su relación.Juanita y Junior ya se conocían antes de iniciar su relación.

Además, el joven empresario forma parte de “Sedh.”, una marca de suplementos de hidratación a base de electrolitos.

Hernández también pertenece al círculo cercano de Juanita Tinelli, ya que ambos comparten amistades.

Juanita Tinelli volvió a mostrarse públicamente junto a su pareja.Juanita Tinelli volvió a mostrarse públicamente junto a su pareja.

Su paso por Mundo Selección

El joven también tuvo participación en “Mundo Selección”, una plataforma digital vinculada a la AFA que realizó la cobertura del Mundial de Qatar.

El proyecto quedó envuelto en una polémica después de que usuarios de redes sociales cuestionaran la participación de Tomás Massa, hijo de Sergio Massa, en la cobertura. La situación terminó con la renuncia de Massa.

La cuenta de “Mundo Selección” permanece inactiva desde 2023.

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