Repercusión del caso

Juanita Tinelli negó haber denunciado a su expareja por violencia de género

La hija de Marcelo Tinelli publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir las versiones que circularon durante los últimos días sobre una presunta denuncia contra Bautista Cuiña. También pidió respeto por su intimidad y anticipó que iniciará acciones legales.