La denuncia presentada por Juana Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, continúa generando repercusiones. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el episodio ocurrido el viernes pasado en un boliche de la Costanera, así como también el fuerte mensaje que la joven compartió posteriormente en sus redes sociales.
Qué dice el expediente de la denuncia de Juana Tinelli a su ex por violencia
Tras la intervención policial en un boliche de la Costanera, se conocieron detalles del sumario judicial, donde consta el relato sobre una presunta agresión física ocurrida durante una discusión entre ambos.
Qué se sabe sobre la denuncia
Durante el programa La mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez brindó información sobre la causa y explicó cómo se habría iniciado la intervención judicial.
“Juanita le contó lo que ocurrió a un oficial. Le dijo que su ex le había dado una bofetada. Acá lo que vemos en la foto es del sumario número 36, de la Fiscalía de Violencia de Género. Juanita está como damnificada y el imputado es Bautista”, señaló el periodista.
Además, explicó que la actuación judicial se habría puesto en marcha a partir de la intervención policial. “Lo importante acá es que Juana no va a ratificar. El que inició el proceso legal fue el policía que actuó de oficio. Él fue el que hizo la denuncia por este hecho”, agregó.
Lo que figura en el expediente
Según la lectura realizada al aire, el documento judicial describe que la joven se encontraba en el establecimiento junto a amigos cuando se produjo un encuentro con su expareja.
“En relación a los hechos, la entrevistada manifiesta que en el momento del hecho se encontraba dentro del establecimiento con sus amigos, dando cuenta que en el lugar estaba su ex, Bautista Cuiña, con quien mantuvo una discusión”, leyó Méndez.
De acuerdo con el mismo texto, la situación se habría agravado durante ese intercambio. “Este último se tornó agresivo para con su persona, propinándole en un momento dado un golpe de mano abierta en el rostro”, continuó el periodista.
El expediente también indica que, tras el episodio, la joven abandonó el lugar. “La entrevistada se retira del lugar acompañada de sus amigas”, expresa el documento. Asimismo, se dejó constancia de que “no quería intervención policial”, aunque igualmente se solicitó asistencia médica preventiva.
El descargo de Juana Tinelli
Luego de que el caso tomara estado público, Juana compartió una extensa reflexión en redes sociales donde cuestionó las críticas y especulaciones sobre su vida privada.
“Desde lo más humano, y realmente sin entender, cuando escuchás ‘queremos saber la verdad’, pero no quieren saber una mier... Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen”, escribió.
La joven también apuntó contra los comentarios que recibe en internet. “Lo peor es que eso vale. Vale que todo un país te diagnostique desde un video de 15 segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, victimaria”, expresó.
Reflexión sobre su situación personal
En otra parte de su mensaje, Juana habló de sus errores y de los momentos difíciles que atravesó en los últimos años.
“Yo también me equivoqué, la cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón, me arrepentí. Lloré, me dio vergüenza. Me quise esconder, me odié un poco también”, manifestó.
Finalmente, cerró su publicación con una frase que resumió el sentido de su descargo: “También fui una piba pidiendo ayuda”.